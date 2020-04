Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in Dordrecht in vlammen opgegaan. Het voertuig stond aan de Frank van der Goesstraat in de wijk Crabbehof.

De brandweer kreeg rond kwart over twee de eerste melding over de brand. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken.

Het is de tweede autobrand in een week tijd in Crabbehof. In de nacht van zondag op maandag vloog in de wijk een aanhanger in brand.