Contract Faye bij Sparta met één seizoen verlengd

Sparta heeft het aflopende contract van linksback Lassana Faye met één seizoen verlengd. De 21-jarige verdediger speelt daarmee in ieder geval volgend seizoen ook nog op Het Kasteel.

"Lassana is een vast onderdeel van de ploeg die promoveerde en nu goed presteert in de Eredivisie. De laatste maanden bewijst hij dat hij zich nog steeds goed ontwikkelt en we hopen dat hij deze lijn door kan trekken", vertelt technisch manager Henk van Stee.

Faye speelde van 2009 tot en met 2012 in de jeugdopleiding van Sparta. Daarna maakt hij de overstap naar de jeugdopleiding van PSV, om vervolgens een contract te tekenen bij Vitesse. Inmiddels heeft hij 41 wedstrijden in het shirt van Sparta achter zijn naam staan, nadat hij begin vorig jaar terugkeerde op Het Kasteel.