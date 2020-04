Gratis maaltijden voor kwetsbare Dordtenaren in coronacrisis

De samenwerkende hulporganisaties van Licht voor Dordt gaan de komende tien weken duizend gratis maaltijden aanbieden aan mensen die hulp kunnen gebruiken."Even een boodschapje doen of een potje koken zit er voor veel mensen gewoon niet in. Toch is het juist voor deze groep belangrijk dat ze vitaal blijven, door regelmatig voedzame en warme maaltijd te eten."

Om die reden gaan de koks van restaurant Post aan de Johan de Wittstraat de komende weken aan het werk in de keuken van het verpleeghuis Dubbelmonde in Dubbeldam.

Volgens Alex Verburg van Post: "We kunnen deze tijd niet onze normale werkzaamheden voortzetten, maar stilzitten vinden we geen optie, dus zetten we ons graag in voor het goede doel."

Om onnodig veel contactmomenten te voorkomen, worden de maaltijden een keer in de week (per drie) bezorgd. De verspreiding gaat ook via de voedselbanken. Daar zijn de maaltijden vanaf volgende week dinsdag af te halen.

Licht voor Dordt is een samenwerking van meer dan dertig organisaties in de Drechtsteden die hulp bieden tijdens de coronacrisis.