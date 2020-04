Boswachter: ‘Niet te doen om alle ingangen Biesbosch af te sluiten’

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden vele toegangswegen naar bossen en stranden afgesloten. Zo ook bij de Biesbosch. Maar het natuurgebied volledig afsluiten is volgens boswachter Jacques van der Neut onbegonnen werk.

“Dat stuit op een hoop praktische problemen,” vertelt Van der Neut. “Met zoveel beekjes, inhammen en zijpaden richting het water, is dat eigenlijk niet te doen. Het is logisch dat mensen, zeker omdat dit nog mag, de natuur opzoeken. Maar houdt wel afstand van elkaar.”

Toch worden mensen gemaand om terughoudend te zijn, met betrekking tot het massaal bezoeken van de wateren in de Biesbosch en de Merwelanden. “Bij de sluizen en bij de pont gaan ze nu matrixborden plaatsen, met de boodschap om thuis te blijven. Voor het paasweekend staan ze er.”

Verandering in de natuur

“Ondanks het coronavirus wordt nu gelukkig toch gewoon weer voorjaar,” vertelt Jacques van der Neut verder. Hij spreekt over wat hij ziet veranderen in de natuur, in tijden van het coronavirus.

“Alle zangers die in Afrika hebben overwinterd komen nu terug. Ik zag in de afgelopen week de Biesbosch weer groener worden. Ondanks alle ellende die we nu meemaken, gaat de natuur gelukkig gewoon door.”

Maar voor de natuur heeft het coronavirus ook voordelen. Vanwege minder uitstoot wordt de luchtkwaliteit beter, in een land als China zou er zelfs een extreme verbetering merkbaar zijn. Dat is in Nederland (nog) niet zo zichtbaar.

Van der Neut: “Ik las dat ook en kan het mij goed voorstellen. Het is logisch, we vliegen niet en rijden nauwelijks meer. Dus dat heeft impact op de natuur. Het is nu nog te pril om daar iets van te merken in de Biesbosch. Ik kan niet zeggen dat ik nu al andere soorten zie, die hier anders nooit kwamen.”

Wel is een stuk van de kreek het Katsegat afgezet. Daar is momenteel een stel visarenden een nest aan het bouwen. Daarom is er een verbod om te varen.