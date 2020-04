75 jaar vrijheid: Rijnmond zendt zeven WOII-documentaires uit

In 'nooit meer over praten' zie je het emotionele oorlogsverhaal van de 99-jarige Teun van Halem

Op dinsdag 5 mei viert Nederland dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In aanloop naar Bevrijdingsdag zendt Rijnmond op tv zeven oorlogs-documentaires uit, te beginnen aanstaande zondag met 'nooit meer over praten.'

'Nooit meer over praten' is het emotionele relaas van Teun van Halem. Deze nu 99-jarige Rotterdammer is in de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld aan het oostfront, iets dat logischerwijs een grote impact had op de rest van zijn leven en dat van zijn familie.

In opdracht van Open Rotterdam is hij twee jaar gevolgd door documentaire-maker Petra Smulders. 'Nooit meer over praten' is zondag 12 april (eerste paasdag) vanaf 17:00 uur te zien op TV Rijnmond.

Een week later, op zondag 19 april, is 'Vergeten Films' van Joop de Jong te zien. Deze documentaire is een samenvoeging van drie korte films over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zendt Rijnmond nog uit: 'Rose, een familie in oorlogstijd' (zondag 26 april),'de vergeten marine' (zondag 3 mei), 'dolle dagen' (dinsdag 5 mei), 'de aanval'(donderdag 14 mei) en 'Rotterdam... en nu?' (donderdag 21 mei).