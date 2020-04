We are the world cover

SOW-reporter Jay Heim heeft een oproep gedaan via social media. Daarin vroeg hij of mensen een stuk van de cover “We are the world” wilde zingen. Daarmee verspreiden we een positieve boodschap in deze coronatijd. Als we een lied horen dat veel betekent voor mensen dan moet daar iets mee gedaan worden. Dit lied staat nu juist voor de coronatijd en het is belangrijk dat we samenkomen op wat voor manier dan ook! Ga achterover zitten, relax en luister aandachtig naar deze cover van “We are the World”.