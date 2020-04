Joop (80) beroofd van zijn scooter: 'Ik krijg het niet uit m'n kop'

Joop valt en belandt in de berm. "Eer ik op kon staan, reden ze weg. Je zou ze vermoorden. Je kunt niks doen, je bent machteloos, daar sta je dan als Jan Lul", zegt Joop.

Hij heeft er nog steeds last van, vooral als hij in bed ligt. "Ik probeer het maar te vergeten. Dan denk ik ergens anders aan, maar na een uur komt het toch weer terug."

'Ik krijg het niet uit m'n kop'

Volgens Joop wisten de mannen dat ze dit gingen doen en stonden ze daarom expres met de rug naar hem toe. "Je kunt ze niet onthouden, niet filmen, je kunt niks. Ik was gewoon lam." Op het moment dat Joop de scooter losliet, sprongen de mannen erop en reden ze weg.

"Ik krijg het niet uit m'n kop. Het slijt wel hoor, maar dat duurt een paar weken denk ik. De frustratie dat ze je eigen brommertje maar meepikken. Dan word ik zo woedend van binnen.."

Lekker verdiend

Joop neemt de scooter elk jaar mee op vakantie naar Spanje om er boodschappen mee te doen. "Geen parkeergezeik", legt hij uit. "Hij was nog als nieuw. Die gasten lachen de lul uit de broek. Die hebben lekker verdiend, zo'n ding kost 1500 euro, dat hebben ze in één minuut verdiend."

Al vertellend beleeft Joop het hele gebeuren opnieuw. Toch vindt hij het belangrijk zijn verhaal te doen. "Je moet het uit je lijf krijgen. Als je het binnen houdt, heb ik van andere mensen, dan is dat ook niet goed."

'Wat een zootje'

Als Joop slaapt, droomt hij ervan. Bijvoorbeeld dat er wel een motoragent aan komt rijden die de dieven meteen bij de sodemieter grijpt. "Wat een zootje hè", lacht hij.

Wonder boven wonder is Joop ongedeerd, maar de schrik zit er goed in. Hij doet zijn verhaal donderdagavond in Bureau Rijnmond, na Welkom bij Rijnmond om 17:00 uur.

De scooter is inmiddels teruggevonden aan de Tongelaarstraat in Rotterdam-IJsselmonde.