Thuis live meegenieten met de hoogtepunten van de Matthäus Passion

Arjan Breukhoven achter een orgel in Kampen in 2019

In Nederland worden ieder jaar rond Pasen meer dan tweehonderd uitvoeringen van de Matthäus Passion gespeeld. Dit jaar gaan de uitvoeringen niet door. Organist Arjan Breukhoven brengt daarom op Witte Donderdag een ingekorte versie van de bekende Passion live de huiskamers in.

De Matthäus Passion is een muziekstuk van Johan Sebastian Bach over het lijden en sterven van Jezus, naar het evangelie van Mattheus. Arjan Breukhoven streamt al sinds 13 maart iedere avond live een orgelconcert vanuit verschillende kerken in de regio.

Normaal wordt de Matthäus Passion uitgevoerd door een orkest, een koor en solozangers. "Dat is een beetje lastig, dan komen er te veel mensen in de kerk, dat moeten we niet hebben", zegt Breukhoven.

Orkest kan thuisblijven

"Ik heb een schitterend orkest, dat noemen ze een orgel", gaat de organist enthousiast verder. "Van trompetten tot fluiten, strijkers, alles zit erin. Het koor kan ik ook nabootsen op het orgel. Ik heb een countertenor, een mannelijke alt, die gaat zingen. We zijn met z'n tweeën maar het lijkt werkelijk alsof alles aanwezig is."

De countertenor is Sytse Buwalde, die al honderden uitvoeringen van de Matthäus Passion op zijn naam heeft staan. De derde en laatste aanwezige is cameraman Jos. "Die zou het EK en het songfestival registreren, maar dat gaat niet door. Het is een professional, de beelden zijn echt van topkwaliteit", verzekert Arjan Breukhoven.

Alleen de highlights

De volledig Matthäus Passion duurt op zijn snelst 2,5 uur. De livestream versie van donderdagavond duurt een half uur. "Ik moet er eerlijk bij zeggen: dat is niet alles", zegt de organist. "Het geluk is wel dat de meest indrukwekkend aria, 'Erbarme dich', voor een alt is geschreven. De mooiste onderdelen komen vanavond langs."