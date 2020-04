Tafeltennisster Eerland krijgt tijdelijke A-status van NOC*NSF: 'Klein lichtpuntje'

De sportkoepel heeft bevestigd dat Eerland, mede vanwege haar goed verlopen seizoen, voor een halfjaar de A-status en dus financiële steun krijgt. ''Om de periode te overbruggen en dan kijken wanneer het seizoen begint. Hoe we het gaan aanpakken weet ik ook nog niet. Krijg ik nog genoeg geld voor de rest van het schema? Nu heb ik iets meer tijd om een nieuwe goede club te zoeken''

Olympische Spelen

Eerland zat naar haar ontslag in Duitsland met de handen in het haar. ''Toen ik hoorde dat de Olympische Spelen werd uitgesteld dacht ik nog: dat jaartje red ik wel. Maar toen viel de hele basis bij mijn Duitse club weg. Dat is verreweg mijn grootste inkomen en dat investeer ik in mijn tafeltenniscarrière.''

''Zonder dat geld kan ik geen trainingsstages of sparringpartners betalen. Dan kan ik dit niveau niet behouden, dus krijg je mindere resultaten, dus kun je niet naar de Olympische Spelen. Daar maakte ik me wel echt heel erg zorgen over.''

Onzekerheden

Het is nog allerminst zeker of Eerland, die in februari zilver behaalde bij het prestigieuze Europese Top-16-toernooi, op dezelfde voet met haar carrière verder kan. ''Het geeft nu even wat verlichting en wat meer tijd om na te denken over de toekomst. Er zijn heel veel onzekerheden. Kan ik de ranking in het tafeltennis bijvoorbeeld behouden? Als het met een jaar wordt verschoven, dan moet ik hetzelfde resultaat neerzetten. Dat zou het ook lastiger maken.

De Nederlandse ploeg had geen ticket bemachtigd voor Tokio. De enige manier waarop Eerland de Spelen nog kan halen is dus individueel.