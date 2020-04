Meldpunt voor Rotterdamse leerlingen die zoek zijn

Door de coronacrisis hebben mensen in het onderwijs minder zicht op leerlingen. Scholen geven les op afstand, maar het lukt niet om met alle leerlingen en ouders contact te krijgen.

Het meldpunt moet ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, schrijft wethouder Kasmi. "Kwetsbare kinderen of kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, verliezen we ook in deze tijd niet uit het oog."

Er is al een selectie gemaakt van kinderen die extra begeleiding nodig hebben en in een onveilige thuissituatie zitten. Daar komt nu een derde categorie bij: kinderen die niet bereikt kunnen worden tijdens deze coronacrisis.

Op basis van gesprekken met scholen en de kinderopvang gaat de gemeente ervan uit dat het in deze derde categorie gaat om tientallen leerlingen op een totaal van 90 duizend scholieren in Rotterdam.