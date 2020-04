NEXT GENERATION || GYOR MOORE

In de rubriek Next Generation vertellen wij verhalen van jonge, inspirerende ondernemers Deze keer met Gyor Moore. Met zijn designs zet hij zich in voor inclusiviteit en diversiteit. Op persoonlijk gebied doet hij dit door middel van lezingen, activistische t-shirts en social media posts. Met zijn bedrijf doet hij dit als Brand Strategist.

Het kan je niet ontgaan zijn; bedrijven die bezig zijn met diversiteit. Vorige maand bracht het koffiemerk Douwe Egberts een reclame uit met twee lesbiennes. Volgens Gyor Moore is dit een goede ontwikkeling: “Ik merk dat er steeds meer aandacht voor diversiteit ontstaat. Sommige bedrijven zullen het vast doen voor de publiciteit, maar dat is niet per se slecht. Ik hoop wel dat bedrijven inzien dat het meer is dan alleen ‘marketingtrend’. Door diversiteit binnen een bedrijf te hebben, maak je je product en service beter. Je werkt met mensen met verschillende achtergronden en dit zorgt voor verschillende meningen en inzichten. Daarnaast is het belangrijk dat wat je naar buiten brengt een representatie is van onze samenleving. Door niet alleen witte cisgender hetero mensen naar voren te brengen laat je zien dat jouw merk ook gemaakt is voor de rest van ons. Dat is diversiteit en stimuleert uiteindelijk diversiteit.”

Soms zie ik vacatures met de hij-vorm erin. Dat kan gewoon niet meer. Gyor

Gyor Moore (27) is visual designer. Hij helpt bedrijven, waaronder De (nationale) Politie, om meer inclusiviteit en diversiteit binnen een bedrijf te krijgen en in hun campagnes. Dit kan door middel van een diversiteit aan modellen, maar ook bij personeelsbeleid, zoals sollicitaties.

Gyor begon in 2017 met zijn onderneming. “Ik ben nooit een ondernemend persoon geweest, vroeger vond ik het bijvoorbeeld doodeng om te bellen. Maar toen ik vertrok bij mijn oude werkgever en ik ging solliciteren voor een nieuwe baan voelde ik mij niet op m’n gemak, ik wilde niet weer bij een bedrijf werken waar alles alleen maar draait om geld.In de tussentijd deed ik al freelancewerk en ik besloot volledig voor mijzelf te beginnen.”

Van verlegen jongen naar activist

Hij trok weer in bij zijn ouders en gaf zichzelf zes maanden de kans om zijn bedrijf levensvatbaar te maken. De vraag was alleen nog: hoe ga ik me onderscheiden? Op de middelbare school was hij al geïnteresseerd in propaganda, misschien wel de eerste vorm van marketing. Later kwam interesse in popart erbij, een kunststroming waarin hij veel politieke ideeën terugzag.

“Ik wilde met mijn bedrijf een verschil maken en design en kunst is daar heel geschikt voor. Ik ging mij focussen op verandering, impact maken.” Gyor maakt politiek op een visuele manier behapbaar met Instagram-filters, quotes en t-shirts. “Ik was niet altijd activistisch, ik werd vroeger veel gepest door mijn homoseksualiteit. Ik was doodsbang voor iedereens mening en durfde niet voor andere mensen op te komen. Toen ik mijn bedrijf startte wilde ik wél een verschil maken en opkomen voor de LGBT-community.” Zijn bedrijf wordt steeds bekender en zijn volgersaantal groeit, toch vallen er nog genoeg dingen te leren. “Ik vind het soms nog lastig om bepaalde topics aan te snijden en krijg weleens commentaar waar ik niet gelijk antwoord op weet. Ik had bijvoorbeeld een keer op mijn Instagram iedereen fijne feestdag gewenst. Hierop kreeg ik een paar reacties over het feit dat ik een geloof support wat homoseksualiteit afkeurt. Ik was best geschrokken, want stond hier niet bij stil. Ik lees deze meningen en bepaal uiteindelijk zelf wat ik ermee doe.

Get yourself out there

“Wat ik als tip zou meegeven aan startende ondernemers: stuur berichtjes naar mensen die jou inspireren, vraag of ze een keer willen skypen. Daarnaast heb ik heel veel gehad aan een buffer aan het begin.”