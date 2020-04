Kun je nog wel vreemdgaan in de anderhalvemetersamenleving?

Is vreemdgaan verleden tijd in de anderhalvemetersamenleving? | Foto: Pixabay

Het zijn barre tijden voor casanova's die naast hun vaste relatie tijd en moeite steken in buitenechtelijke projecten. Hoe kun je nog vreemdgaan als de overheid je verbiedt om dichtbij mensen buiten je gezin te komen? Voor de Rotterdamse ondernemer Erik Drost, bekend van de website Second Love, is dat een hersenbreker van jewelste.

"Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Jaha, SecondLove.nl", klinkt het al jaren door de speakers van je radio. Dergelijke reclameteksten, te horen op vrijwel alle zenders, maken veel mensen kwaad. Want: hoe kun je toch reclame maken voor vreemdgaan? Een goede vraag voor de oprichter van de website.

"Ik draai het liever om", zegt Erik Drost. "Mensen zijn altijd op zoek naar spanning. Wij bieden ze de mogelijkheid om niet binnen de kennissenkring of op werk naar een tweede liefde te zoeken. Bij ons kunnen ze anoniem zoeken. Het zijn vaak mensen die niet weg willen bij hun partner, maar puur nieuwsgierig zijn. Als ze eenmaal een relatie hebben opgebouwd met een kennis of collega, is er vaak geen weg meer terug. Op onze site kunnen ze rustig de kat uit de boom kijken en daarna weer weg."

Iedereen kent wel iemand die vreemdgaat of die bedrogen is. Uit het jaarlijkse seksonderzoek van Durex blijkt dat 31 procent van de Nederlanders vreemdgaat. Wereldwijd is dat 22 procent. Uit ander onderzoek blijkt dat de kans dat je tijdens een vaste relatie te maken krijgt met overspel ergens tussen de 40 en 76 procent ligt.

Complimentjes missen

Het idee voor een platform voor vreemdgangers ontstond eind jaren negentig. Drost werkte bij een reclamebureau en kwam daar in aanraking met mensen uit de datingindustrie. "Daar zag je al dat er veel mensen behoefte hadden aan vreemdgaan, maar ik zag het ook in de kroeg. Mensen die even wilden ontspannen of uit waren op een complimentje. Het was de periode waarin datingsites als paddenstoelen uit de grond kwamen."

De Rotterdammer zag dat mensen vaak niet eens vanuit de kroeg mee naar huis gingen, maar alleen even wat spanning wilden ervaren. "Dat flirten, zo van: ben ik nog leuk en lig ik nog in de markt? De aandacht krijgen die je thuis niet hebt. Toen dacht ik: waarom kunnen we ze niet online aan elkaar koppelen?"

Van alle aanmeldingen op Second Love is een kleine meerderheid man (58 procent). De belangrijkste reden voor mannen én vrouwen om zich aan te melden is een gebrek aan aandacht of complimentjes thuis. Drost merkt dat veel van hen het bij 'virtueel flirten' houden. "Ze melden zich aan uit nieuwsgierigheid, hebben contact met wat mannen of vrouwen en houden het dan weer voor gezien."

Vreemdgaan in coronatijdperk

Voor wie de regels wil naleven, is fysiek vreemdgaan onmogelijk in de anderhalvemetersamenleving, zoals premier Rutte het eerder deze week noemde. Toch ziet Drost genoeg kansen om met elkaar in contact te komen en te flirten. "Het virtuele verkeer is bij ons omhoog geschoten. Mensen geven zelfs aan: we kunnen afspreken, maar we blijven wel op anderhalve meter. Ze zijn er dus keurig mee bezig, heb ik het idee."

De ondernemer merkt verder dat mensen meer geconfronteerd worden met spanningen en gevoelens van eenzaamheid binnen de relatie naarmate ze vaker thuis zijn. Drost: "Door die thuisquarantaine loopt de spanning nu op. Dat zien we ook vaak tijdens feestdagen en vakanties. Dan gaat het sudderen, daarna krijgen we een golf aan aanmeldingen. Het zaadje wordt vaak geplant als mensen te veel op elkaars lip zitten."

Spanning opbouwen

De ondernemer heeft een belangrijk advies voor mensen die niet kunnen wachten om hun 'tweede geliefde' te bespringen: "Bouw de spanning op. Dit is de perfecte periode om het proces van aftasten en opwarmen een beetje op te rekken."

Veel bezoekers vragen Drost ook om tips hoe ze alsnog vreemd kunnen gaan tijdens de coronacrisis, maar daar waagt de entrepreneur zich niet aan. "Dat moeten mensen zelf maar bekijken. Stel dat er iets fout gaat tijdens zo'n afspraak... Dat wil ik niet op mijn geweten hebben."

Ook ondernemers die in de knel zitten door de coronacrisis zoeken contact met Drost. "We worden vaak benaderd door hotels die vragen of we geen deal kunnen maken, dat we mensen naar ze toesturen. Dat doen we niet, dat deden we ook niet voor de coronacrisis trouwens."

Op de radio hoor je voorlopig nauwelijks reclames voor Second Love. Dat vindt Drost in deze tijd niet fatsoenlijk. "Normaal vind ik het ook wel leuk om de discussie aan te zwengelen, een beetje te choqueren, maar dat vind ik nu niet gepast, dus we hebben het merendeel van de reclames kunnen terugtrekken."