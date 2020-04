Extra toezicht, maar recreatiegebieden Zuid-Holland Zuid blijven open met Pasen

In de regio Zuid-Holland Zuid blijven recreatiegebieden, zoals de Hollandse Biesbosch, komend Paasweekend gewoon toegankelijk. In de regio Rotterdam-Rijnmond worden juist veel gebieden afgesloten.

"Als we bepaalde gebieden afsluiten lopen we de kans dat er meer mensen gaan naar plekken die niet zijn afgesloten", zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Afgelopen zondag werd het in De Hollandse Biesbosch zo druk dat Kolff de toegang tot het natuur- en recreatiegebied op slot deed. Als het nodig is kan hij dat opnieuw doen: "we zijn in elk geval goed voorbereid."

Kolff heeft 62 sluitingsbevelen klaarliggen voor evenzoveel recreatieterreinen en andere verblijfsplekken: "Als het nodig is komt zo'n bevel online. Vanaf dat moment is het rechtsgeldig en kan er dus bekeurd worden."

Kolff benadrukt dat mensen vooral thuis moeten blijven of een luchtje scheppen in eigen buurt: "Veruit de meeste mensen houden zich aan de regels, maar er zijn nog steeds mensen die er op uit trekken."

Om te controleren op het groepsverbod en te veel drukte wordt in Zuid-Holland Zuid tijdens het Paasweekend extra toezicht gehouden. "Dat doen we op de grond, maar ook op het water en vanuit de lucht, met een helikopter en drones."