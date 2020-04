Inspectie stelt onderzoek in naar sterfgevallen in verpleeghuis De Leeuwenhoek

Het gaat in totaal om vijftien ouderen die inmiddels overleden zijn. De ziekte is inmiddels ook overgeslagen naar twee andere afdelingen.

Volgens NRC Handelsblad wil minister De Jonge van Medische Zorg weten hoe het gesteld is met de hygiëne in De Leeuwenhoek. Medewerkers en familieleden hadden bij de NRC aan de bel getrokken over het hoge aantal sterfgevallen in het verpleeghuis.

