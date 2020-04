Twee overvallen in winkelcentrum De Loper

Twee overvallen op supermarkten in het hetzelfde winkelcentrum kort na elkaar. Op basis van de beelden kun je concluderen dat één van de overvallers dezelfde man is.

Op vrijdagavond 20 maart omstreeks 20.30 uur komt een gemaskerde man met een vuurwapen de Jumbo in het Vlaardingse winkelcentrum De Loper binnen. Hij bedreigt de medewerkers en neemt de inhoud van twee kassalades mee. Het lijkt erop dat hij geen Nederlands verstaat.

Op maandag 23 maart is supermarkt Albert Heijn in hetzelfde winkelcentrum aan de beurt. Maar dit keer zijn de gewapende overvallers met z’n tweeën. De ene overvaller lijkt, wat signalement, rustige gedrag en kleding betreft, sprekend op de overvaller van de Jumbo.

Ook zijn vuurwapen, dat hij even op de toonbank neerlegt als hij het geld in een plastic tasje stopt, is hetzelfde. De ander is een opgewonden standje.

De twee mannen dragen bivakmutsen en donkere kleding. De overvaller die tweemaal toeslaat heeft een jack van Emporio Armani aan. Wie herkent ze?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.