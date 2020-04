Scooter terecht, daders nog voortvluchtig

Slapeloze nachten en nachtmerries heeft de 80-jarige Joop uit Ridderkerk, sinds met geweld zijn scooter werd gestolen. Hij vertelt in Bureau Rijnmond wat hem overkwam. Gelukkig is zijn scooter deze week teruggevonden. Maar de politie zoekt nog de twee jonge daders.

Op zondag 29 maart rond 13.30 uur rijdt Joop naar de supermarkt aan het Ridderkerkse Prinsenplein. Ter hoogte van een bocht aan het eind van de Gouwestraat ziet hij twee pratende mannen op het fietspad met de rug naar hem toe staan.

Als hij zachtjes voorbijrijdt wordt hij bij zijn nek gegrepen. Joop valt met een flinke smak op straat. Vervolgens rijden de daders met zijn scooter weg richting de Beverwaard. Op wat blauwe plekken en schaafwonden na, raakt Joop niet gewond.

Er zijn geen camerabeelden en er hebben zich nog geen getuigen gemeld, dus hoopt de politie dat er kijkers zijn die iets weten. Of hen iets is opgevallen aan het einde van de Tongelaarweg vlakbij de kruising met de Beverwaardseweg, de plek waar de scooter is teruggevonden.

De verdachten hebben een getint uiterlijk, zijn tussen de 16 en 18 jaar oud en droegen donkere kleding. De kleinste van de twee droeg een donkergrijs jack.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.