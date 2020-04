Is renoveren van Feyenoord-stadion de Kuip toch nog een optie? 'Kans van slagen 60%'

Wel benadrukt DMK dat zij dit plan er niet doorheen willen drukken bij de gemeente of Feyenoord. ''We willen het niet per se willen verwezenlijken, maar pas als de nieuwbouw niet doorgaat. We bieden een oplossing voor Feyenoord en voor de stad.''

In een eerder stadium was Eekelaar betrokken bij Red de Kuip. Dat plan werd afgekeurd. Hij ontkent dat dit DMK een Red de Kuip 2.0 of 3.0 is. ''Zeker niet. We hebben een heel nieuw plan ontwikkeld. Het is veel breder en completer. De hele wereld is veranderd. Het verschil is dat je alleen met voetbal het stadion niet terugverdiend. Toen hadden we alleen een plan voor een stadion en nu voor een gebiedsontwikkeling. Het is een andere constructie, ander gebouw en een andere buitenkant.''

Extra ring

Om de capaciteit van de huidige Kuip op te krikken naar 63.000 duizend, moeten er veel stoeltjes bijkomen. DMK wil de huidige ringen van het stadion behouden en er een extra ring opbouwen.

Eekelaar is niet bang dat het te steil wordt of dat supporters een grote klim moeten maken. ''Je hebt een verschil met een klim omhoog en een klim naar achter. Bij ons ga je de hoogte in. Het is maar tien meter hoger dan de huidige tweede ring, en het valt wel mee met hoe steil het is. Het is meer de perceptie die je erbij hebt.''

200 miljoen

DMK heeft 200 miljoen euro begroot voor de renovatie. Dat is meer dan de helft minder dan de verwachte 444 miljoen euro, die de nieuwbouw moet kosten. ''We hoeven niet alles te vervangen en we blijven op dezelfde plek. We gaan uit van 200 miljoen. Dat hebben we doorgerekend en het is te leveren voor dat bedrag. Ook qua financiers gaat het goed. Zonder de gemeente Rotterdam kunnen we het ook financieren.''



Verder is het plan om een gebouw achter de tribunes van de Kuip te bouwen waar supporters hun broodje kroket en cola kunnen kopen. Eekelaar noemt het 'Het modernste stadion van Nederland'.

De Moderne Kuip verwacht dat de verbouwing binnen 2,5 jaar kan worden afgerond. ''De belangrijkste uitdaging is dat er wordt doorgevoetbald. Dat is een grotere uitdaging, dan bouwen op een nieuwbouw-locatie. Ook dat kunnen we garanderen. We gebruiken één zomerstop om het dak te realiseren en tijdens de andere zomerstop worden de stoeltjes vervangen.''

Eekelaar kan niet beloven dat supporters niets van de verbouwing zullen merken. ''Het is altijd iets minder sfeervol. Maar juist omdat we doorgaan met het huidige dak kunnen we het met zo min mogelijk overlast uitvoeren'', stelt hij.

