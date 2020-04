Zoon van overleden coronapatiënt in De Leeuwenhoek: 'Er sterven daar onnodig mensen'

Het management van het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek heeft steken laten vallen bij de behandeling van coronapatiënten binnen het zorgcomplex. Dat stelt Osman Gökçen. Zijn 77-jarige vader Adnan overleed op 26 maart in het verzorgingshuis aan het coronavirus. Een test werd pas twee dagen voor zijn dood gedaan. In het verpleeghuis zijn op alleen al de afdeling voor dementerenden vijftien van de dertig mensen overleden.

Vader Adnan kreeg enkele weken voor zijn dood te horen dat hij te kampen had met een longontsteking. "Maar ik zag duidelijk dat het corona was", vertelt Osman. "Hij was kortademig, had koorts en was aan het hoesten. Ze bleven bij een longontsteking en zagen geen reden om te testen of naar het ziekenhuis te gaan."

Niet genoeg testen en mondkapjes

Een tekort aan testen was de reden, zo vertelt Osman. En niet alleen daar was een tekort aan. Toen twee dagen voor zijn vaders dood dan toch via een test duidelijk werd dat het om het coronavirus ging, moest Osman met beschermende middelen op bezoek bij zijn vader. Het mondkapje dat hij droeg, heeft hij meerdere keren moeten hergebruiken.

"Dat is wel een puntje waarvan ik me afvraag hoe dat kan", zegt Osman. Voor zijn vader was het toen al te laat om alsnog naar een ziekenhuis te gaan.

Osman stelt dat het verplegend personeel in het verzorgingshuis hun best doet, maar dat het management weinig actie onderneemt. Bewoners liggen volgens hem in isolatie op hun eigen kamers, maar personeel loopt heen en weer en weet doordat veel mensen niet getest zijn, niet wie wel of geen corona heeft. Onnodig gevaarlijk voor zowel de (niet besmette) bewoners als het personeel, stelt hij.

'Steken laten vallen'

Hij vindt dat er actie ondernomen moet worden. "Mijn beeld is dat het management steken heeft laten vallen. Hier hadden ze allang iets mee moeten doen. Er sterven nu nog steeds onnodig mensen."

"Ik kan mijn vader niet meer terughalen. Het enige wat ik hoop, is dat er een oplossing komt voor de mensen die gezond en niet besmet zijn. Met hen moet wat gebeuren, voordat ook zij overlijden."

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakte eerder op de dag bekend een onderzoek in te stellen naar het Rotterdamse verpleeghuis. Minister Hugo de Jonge van Medische Zorg wil volgens NRC Handelsblad weten hoe het gesteld is met de hygiëne in De Leeuwenhoek.

Humanitas, waar De Leeuwenhoek onder valt, geeft donderdagavond aan het hoge aantal coronadoden niet te kunnen verklaren.



