Rijmond Helpt, dag 16: Actie voor Rotterdamse kinderen die te weinig te eten hebben

De dag van Rijnmond Helpt begon met een hulpvraag van wijkagente Natalie den Hoorn op Twitter. Kinderen in het centrum van Rotterdam hebben lang niet meer altijd voldoende te eten, nu er een centrale spil is weg gevallen.

In de radio-uitzending belden Dennis Kranenburg en Frank Stout met Natalie. Ze deed nogmaals een oproep om vooral te mailen naar natalie.van.hoorn@politie.nl. Afgaande op de vele reacties zullen veel kindermondjes gevuld gaan worden.

Een dag eerder spraken wij in hetzelfde radioprogramma nog met Maria Martinez. Zij wil de dementerenden tussen 35 en 65 jaar van Antonius Binnenweg, afdeling Dominicus verwennen. Bram Ladage regelde patat en via Rijnmond Helpt gaven Marjon Dekker en Naomy Groenhart allerlei spelletjes, boekjes en andere leuke dingen. Ook Denise Pols deed een oproep voor de ouderen bij haar werk en via de Facebook pagina (linken) kwamen ook daar heel veel reacties op binnen. Bedankt allemaal!

TV

Vandaag verscheen ook de eerste video van onze weldoener Sander de Kramer. Voor Rijnmond Helpt gaat hij twee keer per week op pad. Dit keer ging hij naar daklozenopvang De Hille in Rotterdam-Zuid. 46 daklozen moeten twee weken uit voorzorg in het pand blijven, omdat er twee gevallen van corona zijn vastgesteld. Om hen te verblijden reikte Sander een spiksplinternieuwe tv van bioscoopformaat. Bekijk hieronder de video.