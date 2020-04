Humanitas kan hoge aantal coronadoden in De Leeuwenhoek niet verklaren: 'Alle maatregelen in acht genomen'

Stichting Humanitas heeft gereageerd op de berichtgeving over het hoge aantal coronadoden in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam. De stichting schrijft in een verklaring dat er 'grote verslagenheid' heerst, maar dat alle maatregelen in acht zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

"Vanaf het begin van de uitbraak van het virus zijn we ons bewust geweest van de ernst van de situatie en hebben we de maatregelen van het RIVM, de GGD en onze externe infectiepreventiedeskundigen opgevolgd om verspreiding tegen te gaan", meldt Humanitas. "Zoals het sluiten van een afdeling bij een eerste verdenking en de stop van opname van cliënten op deze betreffende afdeling."

Ook met het personeel is volgens richtlijnen omgesprongen, zegt Humanitas. Personeel wordt "zoveel als dat kan, niet uitgewisseld tussen 'schone' en 'besmette' afdelingen. Bij verdenking van besmetting wordt de betreffende cliënt direct in quarantaine gesteld en verpleegd middels isolatie."

Meer dan 150 besmettingen

Volgens Humanitas zijn er in totaal 160 cliënten besmet met het coronavirus of worden ze verdacht besmet te zijn. Die mensen wonen in een van de veertien verpleeghuizen van Humanitas of ontvangen thuis zorg. Veertig cliënten zijn overleden. De meesten slachtoffers woonden in De Leeuwenhoek.



Humanitas schrijft het hoge aantal besmettingen niet te kunnen verklaren. "Het bezoek op de locaties is al vanaf het begin van de crisis ontmoedigd en beperkt. De sluiting van de verpleeghuizen voor nieuwe cliënten en alle bezoek dateert van 20 maart."

Het aantal besmettingen en het ziekteverloop van cliënten wordt, volgens Humanitas, 'dagelijks gemonitord'. "De mogelijk besmette cliënten worden momenteel preventief getest. Inmiddels zijn 25 cliënten hersteld verklaard", staat in de verklaring.

Niet te weinig beschermende middelen

Sinds 24 maart worden cliënten en medewerkers getest. Van verhalen dat er te weinig beschermende middelen zijn, klopt volgens Humanitas niets. "We hebben tot nu toe steeds voldoende persoonsbeschermende middelen gehad om de medewerkers volgens de landelijke richtlijnen te beschermen. Wetende dat veel medewerkers hadden gewenst dat die landelijke richtlijnen verdergaand waren geweest."

Humanitas zegt families van cliënten regelmatig, via de telefoon of per brief, op de hoogte te houden van de situatie van hun familielid. "Bij de medewerkers van De Leeuwenhoek en de andere locaties – waarbij ook besmettingen zijn geconstateerd - en andere cliënten heerst grote verslagenheid en wordt er meegeleefd met de betrokken families."