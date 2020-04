Verbod op recreatief verblijf in jachthavens leidt tot verwarring op Goeree-Overflakkee

Het algehele verbod voor recreatief verblijf op boten en in jachthavens leidt soms tot verwarring op Goeree-Overflakkee. Want bij de buren, in Brabant en Zeeland, mag nog wel gevaren worden. En professioneel klussen is, in tegenstelling tot onderhoud door particulieren, op het eiland nog gewoon toegestaan.

Zo treffen we een zeilmaker in de jachthaven van Oude-Tonge, druk bezig met zeildoek op het schip van een particulier. "Ik werd al gewaarschuwd door de bewoners dat ik mogelijk een boete zou kunnen oplopen, maar bedrijfsmatig onderhoud mag nog wel gewoon”, zegt Marjo van der Wekken.

Ze maakt een nieuwe kap voor het schip en werkt vanuit haar bedrijf in Drimmelen. “Noord-Brabant dus, waar nog druk gevaren wordt. Heel vreemd ja. Je mag daar alleen niet meer overnachten en de toiletten zijn ook dicht, dus iedereen gaat ‘s avonds naar huis.”

Rauw op het dak

Ook in Herkingen is het heel stil in de jachthavens, maar ook hier wordt nog wel een beetje geklust. Havenmeester Wim van Schilfgaarden van Herkingen Marina loopt zelf ook rond. Hij vertelt dat de noodverordening hem rauw op het dak viel. “Ik snap het wel, want je wil geen massatoerisme in deze tijd. Maar het geeft een raar beeld dat het alleen hier op het eiland zo streng is.”

De jachthaven zit aan het Grevelingenmeer en wie over het water kijkt ziet Zeeland liggen, waar nog wel gevaren en overnacht mag worden. “Die grens zie je niet op het water. En sowieso denken veel mensen dat we hier in Zeeland zijn. Daarom hebben sommige klanten er moeite mee.”

Hoe zorgt hij dat de regels worden nageleefd? “We hebben een groot hek voor de poort geplaatst, dat ‘s avonds hermetisch op slot gaat. We maken ‘s avonds een rondje over het terrein of echt iedereen weg is en houden met cameratoezicht een extra oogje in het zeil. Onze kosten lopen ondertussen gewoon door; nu al enkele tienduizenden euro’s. En hoe lang gaat dit duren?”