Staak de strijd met thuiszittende puber: 'Sfeer in huis en relatie met kind gaat voor alles nu'

Een puber die tijdens de coronacrisis het schoolwerk liever links laat liggen? Rijnmondexpert Fadma Bouchataoui, als opvoedkundige verbonden aan de Wijkacademie in Rotterdam-Zuid, krijgt veel vragen van ouders die hun kinderen niet aan het schoolwerk krijgen, wat de sfeer in huis niet ten goede komt. "Haal die stekker even uit die strijd", is haar advies.

Pubers die tot diep in de nacht gamen of tot laat via sociale media met hun vrienden contact onderhouden, komen doorgaans 's ochtends maar moeilijk hun bed uit. "Het is heel lastig om ze dan aan het werk te krijgen", weet Bouchataoui. "Maar het is goed als ouders een beetje begrip hebben voor deze crisis."

Sfeer belangrijker

Het ritme van de meesten bestond normaliter uit school en naschoolse activiteiten. "Met dit mooie weer hangen ze dan graag bij elkaar. Er moet een beetje begrip zijn dat dat nu niet kan", legt ze uit. Je kind eindeloos pushen om met school aan de slag te gaan, heeft volgens haar geen zin. "Je hoeft de strijd niet aan te gaan; de sfeer in huis en de relatie met je kind gaat voor alles nu."

Bouchataoui geeft aan dat het goed is om het gesprek met het kind hierover aan te gaan. "Hoe zien zij het? Misschien krijg je zo meer te horen over wat hen bezig houdt en welke zorgen zij hebben."

Een zorg van ouders blijkt in ieder geval de angst dat hun kind een achterstand oploopt. "Vanuit die zorg proberen ze het kind aan het werk te krijgen. Maar ouders moeten echt beseffen dat kinderen onder stress of druk niks bijleren."

Hormonen

Een dosis hormonen bij de pubers komt daar nog eens bij. "Het is absoluut niet nodig om dáár nog eens een schepje bovenop te doen, door te gaan straffen of je stem te verheffen. Dat is alleen maar olie op het vuur. Het is aan ons volwassenen om een stapje terug te doen. Morgen weer een nieuwe kans."

En dat eindeloze gamen waar sommige pubers niet van weg te krijgen zijn? "Gebruik je ouderlijk gezag. Je kan op een bepaald moment ook de wifi afsluiten, zodat een kind tot rust komt. Wordt hij of zij dan boos? Laat dat. Die emotie mag er zijn. Als een kind ziet dat ouders op een liefdevolle manier met regels omgaan, vinden ze daar ook een beetje rust in. Want geloof mij: door deze situatie leeft er ook bij pubers veel onrust."

