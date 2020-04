Celstraffen voor spugers die 'krijg de corona' riepen

De hoogste straf was voor een 45-jarige Vlaardinger. Hij kreeg zeven weken cel omdat hij de politie had bespuugd onder het uitroepen van 'krijg de corona.'

Van de straf zijn drie weken voorwaardelijk. De man moet twee jaar onder toezicht blijven van de reclassering. Hij kreeg de straf ook omdat hij een autoruit had vernield en had gedreigd met een bierfles. De agenten krijgen een schadevergoeding van 125 euro.

Extra straf

Een 23-jarige man, eveneens uit Vlaardingen, kreeg drie weken cel. Hij had personeel van de RET bespuugd en zou hebben gezegd 'ik neuk jullie kankermoeder met corona.' Hij moet nog een week extra uitzitten van een eerdere (voorwaardelijke) straf.

In de derde zaak stond een 30-jarige Rotterdammer terecht. Hij spuugde naar twee mensen en zei: 'You want corona? I can give you corona.'

De man moet drie weken de cel in plus een week van een eerdere (voorwaardelijke) straf. Hij moet de slachtoffers ieder 125 euro betalen.