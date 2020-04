Het tegengaan van coronabesmettingen in verpleeghuizen in de regio blijkt niet gemakkelijk. In Rotterdamse verpleeghuizen zijn de afgelopen weken zeker 55 bewoners overleden aan het virus. "De conclusie is: we zijn nog steeds aan het schaken met een onbekende tegenstander. En dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld", zegt specialist Ouderengeneeskunde Kees Goedhart van Lelie Zorggroep in Rotterdam.

Goedhart legt uit dat er goed gekeken wordt naar de ervaringen elders. "Ik hoop dat we, met de mogelijkheden die we nu hebben en hetgeen wat we van de afgelopen vier weken hebben geleerd, stappen vooruit maken."

De richtlijnen van het RIVM worden op basis van nieuwe kennis continu aangepast. "Je ziet dat het RIVM ons voortdurend bestookt met allerlei richtlijnen. Daar proberen we zo goed mogelijk op te anticiperen."

Alertheid bij de zorgmedewerkers is belangrijk om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen. "Wat in een verpleeghuis enigszins helpt, is dat onze medewerkers als het goed is zien als mevrouw Jansen bijvoorbeeld anders is dan gisteren. Er is een enorme alertheid op verandering van symptomen. Gaat iemand hoesten? Of niezen? Want dat deed ze gisteren niet."

Het contact tussen de bewoners en het zorgpersoneel is volgens Goedhart geoptimaliseerd. "Je ziet dat de zorg meer wordt geconcentreerd bij één persoon, om ook het aantal contacten tussen zo'n bewoner en de zorg zoveel mogelijk te verminderen. Dit om ook de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan."

'Vuile' medewerkers

Op het moment dat er meerdere besmettingen zijn op een afdeling, worden de medewerkers ingedeeld in twee groepen. De 'vuile' medewerkers, die alleen met besmette bewoners werken, en de 'schone' medewerkers. "Je kijkt voortdurend hoe je de 'schone' medewerkers vrijhoudt van 'vuile' medewerkers."

Goedhart is gigantisch trots op hoe de medewerkers met de moeilijke situatie omgaan. "Ik zie ontzettend veel inzet. Van de Raad van Bestuur, tot aan de huishoudelijk medewerker die extra schoonmaakrondes mag doen."

Dat het de komende tijd nog flink aanpoten wordt, moge duidelijk zijn. Goedhart benadrukt: "In Rotterdam heeft nu ongeveer 30 procent van de locaties helaas te maken met besmettingen, maar 70 procent niet. Als we dat nou volhouden... Dat is de grootste uitdaging waar we voor staan en daar hebben we iedereen voor nodig."



