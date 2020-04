Bijscholing over coronabehandeling in Erasmus MC

Bijscholen over coronahandelingen in Erasmus MC: voorbereiden op het 'echte werk'

"Gaat het zo beter, meneer Kramer?", klinkt het in de COVID-19 Skillstraat van het Erasmus MC. Zorgwerkers worden er bijgeschoold over de behandeling van coronapatiënten in het ziekenhuis. Ze oefenen niet op 'echte patiënten', maar op een simulator.