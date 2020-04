Rotterdammer vast op Filipijnen regelt eigen vliegtuig (met personeel!) om naar huis te kunnen

Een jaar lang rondreizen kwam er voor Sander Koning uit Rotterdam anders uit te zien dan hij voor ogen had. Hij strandde door het coronavirus op de Filipijnen en kwam met een creatieve oplossing om tóch terug naar Nederland te kunnen: hij richtte met twaalf andere Nederlanders een eigen vliegmaatschappij op.

De 24-jarige Rotterdammer begon in januari aan zijn reis. Hij zegde zijn appartement en werk op. Het plan was om minimaal een jaar lang rond te trekken door onder meer Oost-Azië en af en toe te werken. Maar het coronavirus gooide roet in het eten toen hij op het Filipijnse eiland Palawan zat.

Het dorp waar hij verbleef, werd naarmate de tijd vorderde meer en meer afgesloten. Hij wist uiteindelijk, verstopt achterin een busje, een stad te bereiken waar meer Nederlanders zaten. Het plan was om half maart de laatste vlucht naar hoofdstad Manilla te pakken, om vanuit daar met een reddingsvlucht terug naar Nederland te gaan.

Vlucht gecanceld

"Dat duurde en duurde. Uiteindelijk is de eerste vlucht gecanceld. In eerste instantie werd gezegd dat het iets met onderhoud was, maar het bleek om de eerste besmetting op het eiland te gaan waar de president maatregelen op nam."

Een periode van twee weken in een hostel volgde. "Een halve gevangenis", omschrijft Sander die situatie. Met hulp uit Nederland, de Nederlandse ambassade en een toeristenafdeling van de Filipijnen regelde de groep uiteindelijk dat ze een eigen vliegtuig kon charteren voor een reis van Palawan naar hoofdstad Manilla. Vanuit daar konden ze dan op een vliegtuig stappen naar Nederland.

Piloot regelen

"Het vliegtuig dat wij regelden, ging vliegen vanaf een vliegveld dat eigenlijk voor een maand gesloten zou zijn", zegt Sander. Maar daar hing wel een prijskaartje aan. Vergunningen om op te stijgen en te landen moesten zelf geregeld worden, net als stewards/stewardessen en een piloot. Al met al een kostenplaatje van zo'n vijftienduizend euro, dat de groep met elkaar moest voorschieten.

Ze benaderden andere ambassades en verkochten zo nog wat plekken in het vliegtuig voor andere gestrande reizigers, waardoor uiteindelijk 37 van de 48 plekken gevuld waren. "Een rib uit mijn lijf, maar uiteindelijk werd het zo nog wel iets betaalbaarder."

