Gratis opvang voor sekswerkers vanwege corona?

Rotterdam wil kijken of er voor prostituees die door de coronacrisis zonder geld komen te zitten en geen noodhulp kunnen krijgen toch gratis opvang kan komen. Dat heeft burgemeester Aboutaleb vandaag gezegd tegen de gemeenteraad.

Alle seksclubs zijn gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar nog altijd wordt seks via internet aangeboden. Het aanbod is wel gehalveerd, maar wordt nu vaker op afstand (via de webcam) aangeboden. Ook wordt er nog geadverteerd. Daar worden maatregelen voor getroffen. Zo gaan de politie en GGD smsjes sturen naar sekswerkers die hun diensten nog aanbieden. Daarin wordt ze gewezen op de risico's van hun werk.

Sekswerkers zitten 'klem'

Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam riep het stadsbestuur op om alles te doen om deze illegale prostitutie tegen te gaan. Lies Roest van GroenLinks zei dat de sekswerkers 'klem' zitten en daardoor wel door moeten gaan met hun werk. Ze vallen vaak buiten de steunmaatregelen die vanwege corona beschikbaar zijn gesteld.

Burgemeester Aboutaleb wijst op een noodfonds dat opgericht is door een sekswerker: het Dutch Emergency Fund. Dat is een eenmalige financiële bijdrage. Voor structurele ondersteuning kunnen sekswerkers aanspraak maken op de algemene of bijzondere bijstand.

Ontmoetingsplekken in Kralingse Bos

Volgens Tanya Hoogwerf gebeurt er ook nog steeds veel op de homo-ontmoetingsplekken in het Kralingse Bos. Deze zijn officieel gesloten, maar volgens Hoogwerf stonden er deze week op een avond 33 auto's. Handhavers kwamen langs, maar waren snel weer weg.

Burgemeester Aboutaleb heeft toegezegd met de politie te gaan overleggen over extra toezicht in het bos.

Lees meer