Corona teststraat extra veel open vanwege drukte

De speciale corona teststraat, die de GGD Zuid-Holland Zuid deze week inrichtte op bedrijventerrein Dordtse Kil 3 in Dordrecht, gaat ook zaterdag en Tweede Paasdag open. "Dat is nodig, want het is druk", zegt directeur Karel van Hengel.

Per dag kunnen er 72 mensen terecht. "Maar sinds we maandagmiddag begonnen, krijgen we er meer routine in en kunnen we meer mensen testen". Uit de eerste serie uitslagen bleken veel geteste mensen ook echt het virus te dragen.

Het verrast Van Hengel niet: "De mensen die naar de teststraat komen, werken in de zorg en hadden klachten die er op wezen dat ze mogelijk besmet waren. Daarover krijgen ze nu uitsluitsel, zodat duidelijk is of ze kunnen doorwerken of niet."

Waarschuwen

Minstens zo belangrijk vindt hij de resultaten van de teststraat voor anderen: "Als je weet wie besmet is, kun je de mensen waarschuwen die met die persoon in contact zijn geweest. Daar hebben we het als GGD ook druk mee."

Het stijgend aantal besmettingen in verpleeghuizen is ook Van Hengel niet ontgaan: "De situatie in de verpleeghuizen is ernstig en extra moeilijk door het contactverbod, maar ik vind dat de mensen daar fantastisch werk leveren."

De GGD ZHZ constateert dat er minder vraag is naar thuishulp: "Dat kan goed zijn, als een raampje niet echt deze week gelapt hoeft te worden. Maar het kan ook zijn dat mensen angst hebben om door de thuishulp besmet te worden."