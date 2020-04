Huisarts: 'We weten niet hoe besmettelijk de kleinste druppeltjes van het coronavirus zijn'

De Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt waarschuwt voor de verspreiding van het coronavirus via kleine druppeltjes die van mens tot mens worden overgegeven, ook als anderhalve meter afstand wordt gehouden. "We weten nog niet hoe besmettelijk die druppeltjes zijn."

"Behalve macrodruppels heb ik ook gezien dat microdruppels het virus bevatten." En die microdruppels kunnen we volgens Van de Griendt niet tegenhouden door anderhalve meter afstand te houden.

"Macrodruppels vallen binnen ongeveer 1 meter en 80 centimeter neer. Nu blijkt dat de microdruppels die je in een gewoon gesprek naar buiten brengt, blijven zweven in de lucht."

Raam openzetten

Als je samen in een ruimte bent, kan na twintig minuten iedereen in de ruimte de druppeltjes hebben ingeademd. "Die druppels komen pas in beweging als je een stroom creëert, dus je kunt het beste een raam openzetten."

Hoe voorzichtig we moeten zijn met de microdruppels weten we nog niet. Het is namelijk nog niet bekend hoe besmettelijk ze zijn.

