Nu 171 sterfgevallen in de regio, zorgmedewerkers eisen hulpmiddelen; volg alle updates van vrijdag 10 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van donderdag 9 april.



• Er zijn inmiddels 2396 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal besmettingen stond donderdag op 21.762.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid melden 171 sterfgevallen in de regio. Het aantal ziekenhuisopnames in de regio staat volgens het RIVM op 706. Bekijk hier de cijfers van jouw gemeente .

• De speciale corona teststraat, die de GGD Zuid-Holland Zuid deze week inrichtte op bedrijventerrein Dordtse Kil 3 in Dordrecht, gaat door de grote drukte ook zaterdag en Tweede Paasdag open .