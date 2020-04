Rotterdamse daklozen verblijven op hotelschip MS Allegro

Op het schip zijn zo'n tachtig kamers voor de daklozen. "Als het Leger Des Heils willen wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM", vertelt regiodirecteur Gert-Jan Freek. "In overleg met de gemeente hebben we gekeken naar andere mogelijkheden." In de huidige nachtopvanglocaties slapen daklozen in stapelbedden. Daardoor is het 'anderhalve meter afstand houden' nauwelijks mogelijk.

Vanaf vrijdagmiddag gaat de eerste groep naar het schip. "Sinds een aantal weken mogen de mensen die bij ons in de nachtopvang verblijven ook bij de dagopvang blijven. Dat kan straks ook."

Maaltijden

Op de kamers kunnen de logés televisie kijken en er worden maaltijden verzorgd. Dat klinkt heel luxe, maar de MS Allegro is geen ss Rotterdam. "Het is een boot zoals je die weleens op de Rijn ziet varen, maar het is er niet een met allerlei toeters en bellen eraan."

De mensen die daar naartoe mogen, vinden dat volgens Freek toch erg fijn. "Maar aan de andere kant maakt dit ook wel duidelijk dat 40-duizend Nederlandse dak- en thuislozen, als ze binnen moeten blijven, geen thuis hebben. Op deze manier kunnen we hen beter beschermen."

