Topdrukte verwacht op 'jaarlijkse hoogtijdag' in Rotterdamse milieustraten

Veel mensen slaan thuis aan het klussen en opruimen in deze tijd van coronacrisis. En dus is het druk op de afvalbrengstations en in de milieustraten. Zo ook bij Milieupark Hillegersberg-Schiebroek, aan de Melanchtonweg in Rotterdam.

"We verwachten vandaag wel iets, goede vrijdag is onze jaarlijkse hoogtijdag", vertelt Alex Hesseling, teamleider stadsbeheer milieuparken bij de gemeente Rotterdam. "Het is vreselijk druk. Mensen zijn 'vrij' en gaan dan maar opruimen of spulletjes wegbrengen, zodat ze iets te doen hebben."

Om die drukte in kaart te brengen wijst Hesseling naar een tankstation, dat toch nog 250 meter van het milieupark afligt. "Hoeveel auto's er gemiddeld in de file staan? Dat weet ik niet, maar ze staan in ieder geval voorbij het benzinestation. Er is een wachtrij van drie kwartier tot een uur."

Voorsorteren

Om de doorstroom in de milieustraat te verbeteren, doet Hesseling een oproep: "Mensen ruimen hun schuurtje op, en gooien alles in het aanhangertje. Vervolgens blijven ze hier een halfuur tot drie kwartier rondjes lopen met stukjes hout en plastic. Het zou ons heel erg helpen als ze thuis al een beetje zouden voorsorteren."

"Het is natuurlijk hartstikke goed dat mensen hier afval komen inleveren, maar vraag je nu wel even af of het echt nodig is", vervolgt Hesseling. "Een zakje batterijen kan je ook bij de supermarkt inleveren. Kleding kun je ook in de kledingcontainer gooien."

'Recht op een uitje'

"Er stond pas een gezin met man, vrouw en drie kinderen in de auto in de rij. Die hadden een paar blikjes verf en een doosje bij. Toen hebben we maar tegen die meneer gezegd: die blikjes verf kan je beter even bewaren, want nu sta je een uur in de file. Hij werd toen een beetje boos en vertelde dat zijn kinderen ook recht hebben op een uitje. Tja, wij zien dat iets anders. Deze meneer houdt ook ruimte bezet voor mensen die wel hoognodig naar de milieustraat moeten."

Hesseling heeft tot slot nog één laatste advies voor mensen die hun afval naar de milieustraat willen brengen. "Mensen uit andere gemeenten mogen hier niet komen, daar wordt streng op gecontroleerd. Rotterdamse milieuparken zijn er voor Rotterdammers."

