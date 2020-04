Kabinet oneens met boek van Rotterdammer over Uruzgan

Het kritische boek van Rotterdammer Nikko Norte over de militaire missie in Uruzgan heeft geleid tot Kamervragen. In reactie daarop zegt het kabinet afstand te nemen van de conclusies die in het boek worden getrokken.

Nikko Norte was in 2006 en 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan, als Nederlandse militair. In het onlangs verschenen boek Onvoorspelbaar Verleden zegt hij dat de missie onzin was.

"Het was daar vredig en die mensen wilden geen hulp. Wij hebben voor problemen gezorgd door er tegen een niet bestaande vijand te vechten, de Taliban."

Volgens Norte waren er wel schaarse incidenten, maar waren die het werk van individuele 'hooligans' en niet van de georganiseerde Taliban.

Het SP-Kamerlid Karabulut stelde Kamervragen die door de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) zijn beantwoord. "De uitspraken in het boek zijn voor rekening van de auteur. Het kabinet herkent zich niet in het geschetste beeld van de Nederlandse missie in Uruzgan."

Onnodige slachtoffers

Nikko Norte stelt dat het Nederlandse leger veel te zwaar heeft ingezet en dat er daardoor juist problemen ontstonden en onnodige slachtoffers zijn gevallen. De ministers willen dat 'met klem' tegenspreken. "Het was een missie met reële militaire risico's."

Blok en Bijleveld spreken ook van een succesvolle operatie. "Afghanistan heeft stappen gezet op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, onderwijs, vrouwenrechten en een eigen veiligheidsapparaat. Het land is daardoor geen uitvalsbasis voor internationaal terrorisme."

De ministers zeggen niet te weten hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen in Uruzgan.

Nikko Norte blijft bij zijn conclusies. "Ik schrik van het gemak waarmee de ministers Blok en Bijleveld een en ander naast zich neer lijken te leggen. Hun antwoorden rammelen en geven geen blijk van inzicht in de situatie in Uruzgan. De rules of engagement werden daar dagelijks geschonden."