Zorgmedewerkers eisen beschermingsmiddelen

Een handvol zorgmedewerkers heeft zich vrijdagochtend verzameld bij verpleeghuis Antonius Binnenweg in Rotterdam. Ze zijn het zat dat zorgpersoneel in zorginstellingen zonder beschermingsmiddelen aan het werk is. "Het beleid moet nu veranderen", zegt Petra van Ham, kaderlid van FNV Offensief Rotterdam en zelf werkzaam in de zorg.

Gewapend met mondkapjes en een spandoek met de tekst 'Helden zonder hulpmiddelen? Beschermingsmiddelen, nu!' staat een kleine groep vrijdag bij het verpleeghuis. Ze willen op deze manier niet alleen hun medeleven betuigen aan alle verpleeghuizen waar het coronavirus is uitgebroken, maar vragen ook - nogmaals - aandacht voor de situatie.

In de Rotterdamse verpleeghuizen zijn de afgelopen weken al zeker meer dan vijftig bewoners bezweken aan het virus. Onder meer verpleeghuis Oranjehoeck in Bergschenhoek is zwaar getroffen, net als De Leeuwenhoek in Rotterdam. Bij dat laatste zorgcomplex overleed al de helft van de cliënten op de afdeling dementie.

"We luiden al weken de noodklok en op zo'n afdeling is het dan te laat. Dat is heel pijnlijk, voor de collega's die strijden voor iedere cliënt, voor de familie en voor de bewoners zelf."

'Onbekwaam'

Volgens Van Ham heeft personeel bij De Leeuwenhoek gevraagd om mondkapjes, maar werd van hogerhand besloten dat dat niet nodig was. "Bij mijn eigen instelling is het zelfs verboden om met een mondkapje de afdeling op te gaan. Er zijn allerlei initiatieven die zakken met mondkapjes bij instellingen komen brengen, maar bij de meeste krijgen zij geen voet tussen de deur."

Ze noemt de zorgbestuurders onbekwaam en onwillig om de verspreiding van het virus binnen de instellingen tegen te gaan. "Wij moeten een stem hebben in de organisatie van de zorg."

'Reddeloos verloren'

Van Ham is doodsbang om cliënten aan te steken. Personeel wordt naar eigen zeggen nog lang aan het werk gezet, ook bij een verkoudheid of koorts. "Ik zie per dag wel vijftig cliënten. Je wil toch niet het risico lopen dat ik al die mensen aansteek? Je weet dat als dat gebeurt, ze reddeloos verloren zijn. Ik kan me niet voorstellen dat dit op deze manier doorgaat en dat mag ook geen dag langer."



Zorginstelling Laurens, waar De Oranjehoeck en Antonius Binnenweg onder vallen, zegt de zorgen van de medewerkers te begrijpen. "Voor het gebruik van de beschermingsmiddelen volgen we de richtlijnen van het RIVM. Door de goede samenwerking in de regio en de inspanningen van de organisaties tezamen hebben we op dit moment voldoende persoonlijke beschermingsmaterialen daarvoor. Maar dat blijft - net als in het hele land -wel een punt van zorg."