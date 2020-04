Rijnmond Helpt: 17-jarige Barbara in tranen om nieuwe laptop

De 17-jarige Barbara van Buuren uit Rotterdam is gehandicapt en volgt speciaal onderwijs. Om haar huiswerk te kunnen maken, moet zij een laptop delen met haar zusje, of op papier werken. Allesbehalve ideaal natuurlijk, en dus schreef het zusje van Barbara een brief naar Rijnmond Helpt.