Dordtse arts: kwaliteit zorg neemt af door toename patiënten

"De afgelopen weken was het ongelofelijk druk. We zijn van 16 naar 32 bedden gegaan op de Intensive Care. De afgelopen drie dagen stabiliseert dit cijfer wel. Steeds meer patiënten verlaten de IC en er komen minder mensen bij."

En dat heeft invloed op de zorg die zij kunnen krijgen. "Op alle patiënten hebben we voldoende IC-verpleegkundigen. En die worden geholpen door de OK-verpleegkundigen. Je kan je voorstellen dat je onder normale omstandigheden één of twee patiënten per verpleegkundige hebt, en nu drie. Dus het duurt allemaal net iets langer en het is iets lastiger."

Het ASZ heeft contact met andere ziekenhuizen in de regio. De stabilisering in het aantal bedden is niet alleen merkbaar in het Albert Schweitzer. "In de regio hadden we honderd IC-bedden en we zijn naar 266 bedden gegaan. Dat is toereikend en het aantal stabiliseert, maar patiënten liggen langer op de intensive care dan verwacht."

Eerder liet ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, aan de Tweede Kamer weten dat de zorg op de IC's door de toestroom van patiënten aan kwaliteit heeft ingeboet.

