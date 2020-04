De tulpen bloeien, de zorgen groeien

Blijf thuis en haal de tulp in huis. Die oproep doet bloembollenteler Jasper Dogterom uit Oude-Tonge. De tulpenvelden op Goeree-Overflakkee komen weer in bloei. Normaal gesproken komen dan veel mensen de bloemenzee bewonderen. Maar ook hiervoor geldt, dat dit met het oog op de coronamaatregelen niet verstandig is.

“Ik heb er zelf geen last van als mensen op afstand komen kijken, maar het eiland is een toeristische trekpleister. Dus de gemeente roept toeristen echt op om weg te blijven.”

Dogterom loopt trots door één van zijn tulpenvelden in de buurt van Melissant. “Ik geniet er zelf ook nog steeds van. Ik heb het mooiste beroep van Nederland. Het is gewoon mooi om je product zo te zien.”

Geen seizoenswerkers

Maar de teler heeft ook zorgen. En die gaan niet over de toeristen die niet komen, maar over de seizoenswerkers die thuis blijven. Het aantal arbeidskrachten uit Polen dat normaal gesproken bij Dogterom aan de slag gaat loopt tegen de zomer op tot wel honderdvijftig.

“Op het moment worden de bloemen met een ziekte of een verkeerde kleur eruit gehaald. Dat kunnen we nog opvangen met studenten of andere Nederlandse mensen die nog iets willen bijverdienen. Maar over twee maanden is er veel meer werk en dat wordt wel een uitdaging.”

Sierteelt onder druk

Ook ziet Dogterom hoe zijn afnemers nu hele ladingen tulpen moeten vernietigen, omdat de kwekers de bloemen niet kwijt kunnen. “Als zij geen inkomsten hebben, dan is er straks ook geen geld om bij ons bollen te kopen en dan blijven wij ermee zitten. Dus uiteindelijk wordt de hele sierteeltsector geraakt.”

Daarom ook de oproep van teler om een bos tulpen in huis te halen. “Daarmee help je de kwekers mee op de been te blijven in deze moeilijke tijd. En zo kun je toch van tulpen genieten, zonder naar de velden te komen.”