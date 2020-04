Rotterdammer vast in Marokko schrijft brief namens gestrande reizigers: 'U laat ons zitten!'

Honderden gestrande Nederlanders in Marokko hebben een noodoproep gedaan aan de Nederlandse regering. "U laat ons zitten", staat in de brief, geschreven door Rotterdammer Jonas Martens Baars.

"Wij willen weg uit Marokko! Hoogzwangeren, mensen met kanker die voor behandeling naar huis moeten, mensen die familie thuis hebben die ernstig ziek zijn, mensen die geen geld meer over hebben", schrijft Martens. Hij zit met zijn vrouw al ruim een maand in Marokko, terwijl hij eigenlijk 17 maart zou terugkeren.

"We zitten in een klein plaatsje in het midden van Marokko, in een appartement aan het strand. We hebben wat dat betreft veel geluk, want ik kom hier al tien jaar om te surfen dus we kennen lokale mensen. Zij hebben ons goed in bescherming genomen."

Martens keert maar al te graag terug naar huis. "Mijn moeder heeft alvleesklierkanker en zit midden in de behandeling. Ze wordt over een paar weken geopereerd. Wij zijn nu al een maand weg en dat is ontzettend naar in een periode dat familie elkaar zo hard nodig heeft. En bovendien moeten wij bij thuiskomst twee weken in zelfquarantaine, dus we hebben ook nog wat rektijd nodig."

'Alles gedaan'

Hij klopte aan bij de Nederlandse ambassade in Marokko, mailde en belde met verschillende instanties en ging twee keer tevergeefs naar het vliegveld. "Voor ons gevoel hebben we alles gedaan', zegt hij. "We zagen wel Duitse vluchten voor onze neus vertrekken. Ze verlenen wel coulance aan andere landen om hun zwakken op te halen. Maar wij horen vrij weinig. Dat is ook de reden dat wij die brief met zijn allen hebben geschreven."

De Rotterdammer kreeg al reacties vanuit de landelijke politiek. Iets wat hij niet had voorzien. "Er gebeurt nu zeker van alles. Ik heb een probleem dat ik niet terug kan, maar dat is niet levensbedreigend. Maar er zijn mensen die dat wél hebben."

Broodje aap?

Voorlopig zit hij nog vast in Marokko. "Sterker nog, er gaan steeds meer geruchten dat het extra lang kan gaan duren. Dat de supermarkten maar één keer per drie dagen open gaan. Misschien is dat een broodje aap verhaal, maar je weet het niet. We rekenen nu op betere communicatie."

Het verhaal van Martens komt zaterdag aan bod in het tv-programma Kassa. "We hopen dat er dan wat dingen aan het licht komen, zoals waarom het Buitenlandse Zaken tot nu toe zo slecht gelukt is om die vele Nederlanders op de hoogte te houden."

Lees meer