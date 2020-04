Tien jaar cel voor fatale brand Rotterdam

De rechter heeft tien jaar cel opgelegd voor de fatale brand aan de Hilledijk in Rotterdam, in april van het vorige jaar. De huurder van een pand op de eerste verdieping had de brand gesticht. Zijn 27-jarige bovenbuurman kwam vervolgens om het leven.

De 55-jarige verdachte had ontkend. Uit camerabeelden bleek dat hij vlak voor de brand in de woning was geweest. Maar hij dacht dat iemand anders via de achterkant naar binnen was gegaan.

Volgens de rechter blijkt nergens uit dat er anderen bij het pand zijn geweest. Kenan B. krijgt niet alleen straf, hij moet de ouders van het slachtoffer in totaal 35.000 euro schadevergoeding betalen.

Onduidelijk is gebleven wat het motief was voor de brandstichting.



De nabestaanden zijn tevreden met het vonnis. Advocaat Edwin Bosch, namens hen:”Ze krijgen hun zoon er niet mee terug. Maar ze zijn blij dat de rechter alle alternatieve scenario’s heeft afgewezen. De verdachte had zelfs gesuggereerd dat hun zoon de brand zelf had gesticht. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat daar geen enkel bewijs voor is.”