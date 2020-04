Volg Goede Vrijdagdienst via Rijnmond en RTV Lansingerland

Pasen is voor de kerken in de regio Rijnmond een belangrijk moment. Omdat door de uitbraak van het coronavirus grote samenkomsten niet zijn toegestaan is vrijdagavond via Rijnmond en RTV Lansingerland een Goede Vrijdagdienst te volgen.

De vrijgemaakte Gereformeerde Kerk in Berkel en Rodenrijs is het decor van de dienst. Voorganger Arjan Wilschut vindt het paasweekend een mooi moment om met elkaar stil te staan bij wat er deze dagen gebeurt. Hij doet dat een beetje zoals dat andere grote Paasevenement dat doet, de Mattheus Passion: "We staan stil bij het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, en daar reageren we dan op met liederen en gezang."

Volgens Wilschut hebben veel mensen in deze tijd behoefte aan steun, bijvoorbeeld door een verhaal als dat van Pasen: "Mensen hebben meer dan ooit een verlangen naar God en naar een troostrijk verhaal in deze moeilijke tijd. Ik krijg van veel mensen uit de kerk te horen: 'nu we niet meer mogen, merk je pas wat je mist'."

De dienst op Goede Vrijdag wordt door RTV Lansingerland uitgezonden van 20:00 tot 21:00 uur en is via een link te volgen op www.rijnmond.nl .

Op Rijnmond is zondag opnieuw Geloof in Rijnmond te zien. De paasdienst start om 10:00 uur en wordt herhaald om 10:30 uur, 11:00 uur en 11:30 uur.

