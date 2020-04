CBS: vorige week 2000 meer mensen overleden dan weekgemiddelde

Vorige week zijn tweeduizend mensen extra overleden, bovenop het gemiddelde. Dat blijkt uit een schatting van het CBS. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Er stierven vooral meer ouderen; met name 80-plussers.

In week 14, dat was tussen maandag 30 maart en zondag 5 april, overleden naar schatting 5100 Nederlanders. Het gemiddelde in week 1 tot en met 10 (tot en met 8 maart) overleden gemiddeld 3132 mensen. Dat is zelfs iets minder dat het gemiddelde in diezelfde weken in 2019, zegt het CBS. Toen waren het er 3170.

Daarna barstte de coronacrisis officieel los, met als resultaat dus flink meer extra sterfgevallen.

Hardere stijging in Zuid-Holland

Volgens het CBS steeg het aantal overledenen vorige week in Noord-Brabant en Limburg - waar de meeste coronadoden vielen - minder hard dan daarvoor en juist harder in de provincie Zuid-Holland. "Hier is het aantal overledenen in week 14 bijna de helft hoger dan gemiddeld in de eerste tien weken", meldt het CBS.

Het CBS baseert de cijfers op het aantal overlijdensberichten. Deze cijfers zijn daarom waarschijnlijk completer dan de dagelijkse cijfers van het RIVM. Dat instituut vermeldt namelijk alleen de overleden mensen die officieel zijn getest op corona en niet de mensen die bijvoorbeeld thuis overlijden met corona, maar nooit getest zijn.

Meer mannen dan vrouwen

Opvallend is verder dat meer mannen overleden aan COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, dan vrouwen: tweederde van het totale aantal sterfgevallen was man, aldus het CBS.

Lees meer