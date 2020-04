Nissewaard start noodfonds voor inwoners met dringende financiële problemen

Hulpverleners uit bijvoorbeeld de jeugdzorg, onderwijs of de zorg kunnen aankloppen bij de nieuw opgerichte sichting SUN Nissewaard, dat onderdeel is van SUN Nederland. SUN staat voor Stichting Urgente Noden.

Het noodfonds is een aanvulling op bestaande voorzieningen van bijvoorbeeld UWV en de Sociale Verzekeringsbank en heeft als doel het voorkomen en vroeg signaleren van armoede en schulden. "In acute nood is het van belang dat we snel hulp kunnen bieden", zegt wethouder Wouter Struijk.

Daarom kan het noodfonds ook 'zonder kaders en regels ingezet worden', staat in een verklaring.