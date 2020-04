Zo gaan Schiedammers hun 'balkonbuik' te lijf

Tientallen bewoners van flats in de Schiedamse wijk Groenoord blijven in beweging zonder de deur uit te gaan. Op beats van discomuziek krijgen ze oefeningen om stramme knieën en een balkonbuik te voorkomen.

"De komende tijd gaan we hiermee door", zegt Lotte Noordermeer, die 'Balkon in Beweging' mede organiseert.

Met flat-fitness moet de conditie van bewoners op peil worden gehouden. Op de balkons werd volop bewogen en ook op het grasveld onder de flat stond een aantal buurtbewoners fanatiek mee te doen. De heer en mevrouw Leeman bijvoorbeeld. Respectievelijk 87 en 84 jaar en geen zuchtje pijn. "We waren het gewend om te sporten, maar dat gaat nu even niet", klinkt het.

In bed al oefeningetjes

"Als je ouder wordt en je doet niks verstijf je twee keer zo hard", zegt de krasse 87-jarige Schiedammer. "In bed doen we in de ochtend al oefeningetjes, iedere dag een half uur lopen met de rollator, de nodige boodschapjes en voor de rest zitten we in de zon op het balkon. Dit idee om toch wat te blijven bewegen is geweldig."

Lotte Noordermeer van het Wijkondersteuningsteam in de wijk Groenoord lacht. "Het is een succes, we gaan het volgende week uitbreiden naar meer wijken in Schiedam", zegt ze.

"Het initiatief komt ook van de bewoners en instanties in de wijk. De try-out vorige week was zo'n succes dat we het verder uitrollen. De gemeente Schiedam omarmt het plan en dit is relatief makkelijk te verwezenlijken, dus het breidt zich uit".

Michael Jackson

Een 81-jarige mevrouw zit ondertussen uit te puffen op haar rollator. De beats van Michael Jackson en kornuiten hakken er in.

"Ik hoor net dat het dinsdag ook op mijn Bachplein komt, ik geniet er nu al van. Heerlijk een beetje bewegen want naar de sportclub kunnen we nu niet."

