Kampioenschap Excelsior in Rijnmond Sport

In deze aflevering gaat het over het nieuws van deze week dat de KNVB vol inzet op het uitspelen van de voetbalcompetities in Nederland. Mocht het RIVM en de overheid groen licht geven dan is het de bedoeling dat de eredivisie en de eerste divisie worden afgerond. Ook de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht zou dan alsnog worden gespeeld. Hoe realistisch dat scenario is werd deze week besproken in FC Rijnmond in quarantaine.

In onze Flashback Friday gaan we deze week terug naar april 2006. Excelsior werd in dat jaar kampioen van de eerste divisie onder trainer Mario Been.

Bekijk hier de volledige uitzending van Rijnmond Sport van vrijdag 10 april terug.