Rijnmond Helpt: 7-jarige kickbokser helpt je online fit te blijven

Op dag 17 van Rijnmond Helpt zien we weer zoveel verschillend vraag en aanbod: van een kapotte boiler tot legpuzzels. En zelfs een zevenjarige kickbokser zet zich in.

Kate Thomas uit IJsselmonde schreef een mail naar Rijnmond Helpt. Haar boiler is stuk en de woningcorporatie zegt niks te kunnen betekenen. De 71-jarige dame zit met haar handen in het kroeshaar. "Het zou geweldig zijn als iemand helpt. En een hele nieuwe is een paar honderd euro. Ik ben een nette betaler, maar zoveel geld heb ik niet", zegt ze in het radio-programma van Erik Lemmers.

Ook zou ze geholpen zijn als iemand haar twee keer per week een gezonde maaltijd kan brengen. Zelf kan ze niet naar de supermarkt, omdat ze heel slecht ter been is. Gelukkig heeft ze al een beetje hulp, maar wie weet kan het werk een beetje worden verdeeld. Via de Facebook-pagina van Rijnmond kan je reageren.

Erik Lemmers sprak ook met de pas 7-jarige Yuri. Hij geeft online fitnessles. Voor kinderen. Wil je ook een keer meedoen? Volg dan het Youtube-kanaal van Yuri!

Ook verraste presentator Sander de Kramer een regiogenoot met een nieuwe laptop . De 17-jarige Barbara van Buuren uit Rotterdam is gehandicapt en volgt speciaal onderwijs. Omdat ze een laptop met haar zusje moet delen, kreeg Rijnmond Helpt van Barbara's zusje de vraag of haar grote zus geholpen kon worden. En dat kon Rijnmond Helpt zeker...

Ook tijdens het Paasweekend draait Rijnmond Helpt gewoon door. Zo zullen we dit weekend bepalen waar de puzzels van meneer Peters naar toe gaan. In zijn garage liggen twaalf legpuzzels en die doet hij graag van de hand. Zeker weten dat ze een mooie bestemming krijgen. Geïnteresseerd? Kijk op onze Facebook-pagina . Vrolijk Pasen!

