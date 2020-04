Hier worden we blij van: bellen met Peter Houtman, koekjes en kaartjes voor dierentuin

“Trek in lekkere paaskoekjes? Jullie verdienen het!” Met het paasweekend in zicht nemen wij maar al te graag deze lekkernij in ontvangst die wij van een buurtbewoner kregen.Namens ons alvast een fijne Pasen toegewenst en blijf de maatregelen in acht nemen! ^LvV .#politie #politierotterdam #politierotterdam zuid #politiecharlois