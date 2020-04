Komst van Feyenoord City klein stapje dichterbij

Voor de komst van een eventueel nieuws stadion voor Feyenoord is er een belangrijke stap gezet. De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft een overeenkomst getekend met TLR International Laboratories over de uitplaatsing van dit laboratorium naar een andere locatie.

TLR is nu nog gevestigd in een pand aan de Bankwerkerstraat dat al eerder werd verworven in het kader van de gebiedsontwikkeling. Uiterlijk 1 januari 2022 zal TLR verhuisd zijn. Daarmee kan de locatie tijdig bouwrijp worden gemaakt voor de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord.

Beide partijen zijn tevreden met het akkoord waar lang over is onderhandeld. Deze overeenkomst is van groot belang voor de realisatie van het nieuwe stadion van Feyenoord. Over de inhoud van de overeenkomst worden geen mededelingen gedaan