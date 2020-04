La Cri de La Nuit || Muriel Kloek

Omdat je niet naar een concert kan gaan, stuurt SOW het concert naar jou! Muriel Kloek kwam mijn huiskamertje binnen om dit Franstalige nummer te presenteren. Muriel is sinds net na haar puberjaren al geïnteresseerd in muziek, en heeft nu haar eerste solo album gepubliceerd.

Muriel Kloek heeft net haar debut album gereleased, La Cri de la nuit. Hier het derde track op het album, met dezelfde naam.



Muriel kwam bij mij thuis aan. We hadden een goede klik en ik had enorm plezier in het opnemen van haar liedje. Ik had al wat van haar blogs gelezen, meer dan ik in eerste instantie wilde, omdat ze zo grappig waren geschreven. Het geeft je echt een blik in haar gedachtegang. Zo moest ze voor een groep zakenmannen een heel emotioneel lied spelen. Ze dacht in eerste instantie de aandacht niet te kunnen trekken in zo’n formele zaal. Dat bleek uiteindelijk anders uit te pakken. Om haar vibes te kunnen voelen en een korte introductie van Muriel te ontvangen kan je hier mijn interview met haar bekijken:



Ben je benieuwd naar het rest van het album? Of Muriel’s leuk geschreven blogs? Ga naar www.musicinmotions.nl

Hier de vertaling van het liedje naar het Nederlands:

met haar desillusies, maar zonder de zorgen

De roep van de nacht, de nacht die me verlokt

en de demonen van de verglijdende dag verjaagt

Mooie, zachte, tedere nacht, verbreek de verveling

mooie, zachte, tedere nacht, breng mijn verlangens terug

De veiligheid van benevelde mensen

conversaties, bron van inspiratie

De roep van de nacht, de nacht die me verlokt

met haar desillusies, maar zonder de zorgen

De roep van de nacht, de nacht die me verlokt

en de demonen van de verglijdende dag verjaagt

Mooie, zachte, tedere nacht, vervul de leegte

mooie, zachte, tedere nacht, vaag het ziekelijke weg

En bedek me, met je kanten dons

Dat ik me nestel, in je moederlijke zoelheid

Want de dag is te helder

ik kan het licht niet aan

De zon die me verbrandt

verscherpt mijn gemoedstoestanden

De dag verklaart me de oorlog

door me terug op aarde te brengen

De maan, minder wreed

maakt me onsterfelijk

Als ik om zeven uur 's ochtends leeg instort

dronken van de alcohol en de woorden, de schoonheid van het einde

De vogels zingen, de dag breekt aan

ik ga naar bed, ik heb een wapenstilstand verkregen

De roep van de nacht, de nacht die me verlokt

met haar desillusies, maar zonder de zorgen

De roep van de nacht, de nacht die me verlokt

en de demonen van de verglijdende dag verjaagt



Le cri de la nuit