Links! Rechts! Reinier geeft fitnessles vanuit een zwevend bakje

"Links! Rechts! En twee keer links! Twee keer rechts!", schalt het letterlijk uit de hoogte over het puntje van Katendrecht. Personal trainer Reinier Bremmer zweeft in een bakje tientallen meter boven de grond. Hij wil de bewoners van 55+-flat Maaszicht in beweging brengen.

Hoogtevrees

Gaat hij de deelnemers op de balkons heel erg laten zweten? "Valt mee, hoor", lacht Bremmer. "Ik tast het af. We beginnen rustig en dan voeren we het tempo beetje bij beetje op." Dat Bremmer het avontuur op tien hoog aangaat is al knap te noemen. De fitnessinstructeur heeft last van milde hoogtevrees.

Platform Katendrecht wil het schiereiland zo leuk en leefbaar mogelijk maken. Timon Guldemond kwam met het idee van een sportles vanuit een zwevend bakje. "Het is een heel moeilijke tijd voor ouderen. Ze zijn eenzaam en lopen groter risico. Ik zag de balkonconcerten in Italië en dacht: zoiets moeten wij in Katendrecht ook."

Hij dacht verder na en kwam uit op samen sporten. "We willen de ouderen verlichting geven en vrolijkheid. Sport is bewegen en gezelligheid. Zo kwamen we uit op Katendrecht in Beweging."

'Al zo moeilijk'

Personal trainer Reinier Bremmer van LEF Training doet onbezoldigd mee, bouwbedrijf Heijmans leverde een hoogwerker en het blijft ook zeker niet bij één keer. Woensdag is de volgende ronde en daarna volgen er nog twee. Platform Katendrecht wil ook online sportlessen gaan aanbieden en zegt vooral de bewoners 'te willen prikkelen.'

Ook op straat worden capriolen van Reinier ('en linkerknie omhoog!') gewaardeerd. Tientallen 'Kapenezen' doen voluit mee aan de training. "Super dat ze dit organiseren", klinkt het. "Die mensjes hebben het al zo moeilijk."

