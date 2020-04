Leugens en fouten; medewerkers doen boekje open over verzorgingshuis De Leeuwenhoek

Medewerkers over in opspraak geraakt verzorgingshuis De Leeuwenhoek: Ze liegen

Er wordt gelogen over het aantal doden, er zijn niet genoeg beschermingsmiddelen en de coronarichtlijnen worden niet nageleefd. Verzorgingshuis De Leeuwenhoek in Rotterdam maakt fout op fout, zeggen twee medewerkers vrijdag tegen Rijnmond.

De Leeuwenhoek staat donderdag in de schijnwerpers als bekend wordt dat zeker vijftien bewoners zijn overleden na besmetting met het coronavirus. Volgens de twee medewerkers, die anoniem en afzonderlijk van elkaar hun verhaal doen, is het werkelijke aantal veel hoger.

"Zover ik heb begrepen, waren het er gisteravond al 29. De Leeuwenhoek is niet eerlijk", zegt een van de medewerkers, die via een uitzendbureau bij De Leeuwenhoek werkte.

'Vertrouwde het niet'

Het begint allemaal op 16 maart, vertelt haar collega, die ook op uitzendbasis in De Leeuwenhoek werkte. Als ze aankomt voor haar nachtdienst is het chaotisch. Een bewoner op de eerste etage heeft het norovirus, wordt haar verteld. Er is beschermingsmateriaal; mondkapjes, handschoenen en schorten. "Ik vroeg waarom dat was, want ik vertrouwde het niet helemaal, maar ze zeiden dat het geen corona was."

Twee dagen later, op 18 maart, is er nog een bewoner besmet met het norovirus, zegt De Leeuwenhoek tegen de andere uitzendkracht, die die dag werkt.

'Voldoende bij noro, niet bij corona'

"Ik moest de bewoner geïsoleerd verzorgen. Ik heb haar gedoucht, want ze was incontinent. Ik deed een jas aan, handschoenen en een mondkapje voor en ging naar binnen." Die beschermingsmiddelen zijn voldoende bij het norovirus, maar niet bij corona.

Ze vindt het vreemd dat ook de rest van de afdeling niet naar beneden mag, maar er gaan nog geen alarmbellen rinkelen. Een paar dagen later wel, als ze op 20 maart een mail krijgt van haar werknemer. Daarin staat dat het coronavirus is ontdekt in het verzorgingshuis en dat ze, als ze verschijnselen heeft, een arts moest bellen. Het vaste personeel krijgt een soortgelijke brief pas vijf dagen later, zegt ze.

Dochtertje verschonen

Griep, koorts of last van haar luchtwegen krijgt ze gelukkig nooit, maar het weekend nadat ze de mail heeft ontvangen, ruikt ze plotseling niets meer. "Ik was mijn dochtertje aan het verschonen. En geloof me: als zij poept, moet je het huis verlaten. Maar ik rook niks. En ik proefde ook niets meer."

Ook haar collega, de andere uitzendkracht, is inmiddels ziek. "Ik had keelpijn en koorts. Ik heb twee weken thuisgezeten. Ik ben normaal nooit ziek." Ook veel vast personeel wordt ziek, zegt ze. De helft zo'n beetje.

Op 4 april, ze is inmiddels weer beter, besluit ze toch weer een dienst in De Leeuwenhoek aan te nemen. "Voor de ouderen." Ze hoopt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om mensen te beschermen, maar dat is niet zo, zegt ze. Waar er op 16 maart nog FFP2-maskers waren, die voldoen aan de eisen om met coronabesmettingen om te mogen gaan, die nacht zijn die er niet meer.

'Vier mondkapjes voor de hele nacht'

"Er waren wel mondkapjes, maar van het soort dat tandartsassistentes ook gebruiken. Daar moest ik er dus meerdere van opdoen. Ik kreeg er maar vier voor de hele nacht. En er waren helemaal geen handschoenen meer en geen alcohol."

De vrouw die besmet zou zijn met het norovirus, maar toch corona bleek te hebben, is inmiddels overleden. En ze is niet de enige. Volgens de medewerkers gaan er in De Leeuwenhoek vanaf dan dagelijks mensen dood aan het virus.

Een van hen is de 77-jarige Adnan Gökçen. Donderdag vertelde zijn zoon al aan Rijnmond dat het verzorgingshuis steken had laten vallen.

De tekst gaat verder onder de video.



'Niet verdiend'

"Het was een lieve man. Hij zat dan wel in een rolstoel, maar hij was kerngezond. Hij heeft dit niet verdiend", zegt een van de uitzendkrachten. Ze verzorgde hem voordat hij stierf en heeft warme herinneringen. "Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht en was sociaal met de andere bewoners. Na het eten belde hij altijd met zijn zoon. Dat kan nu niet meer."

Zelfs na de eerste doden en de maatregel van het kabinet om verpleeg- en verzorgingshuizen te sluiten voor bezoek, komen mensen bij De Leeuwenhoek gewoon nog naar binnen, zeggen allebei de medewerkers. "Na 18 maart waren de deuren gewoon open. Iedereen kon op en neer naar buiten. Niemand werd tegengehouden."

Structurele problemen

Volgens haar collega is er structureel iets mis bij De Leeuwenhoek. "Er is een tekort aan personeel. Elke dag worden via Zorgwerk diensten ingevuld. De communicatie is slecht, de overdrachten zijn slecht en de juiste veiligheidsmaatregelen worden niet getroffen."

Ze doen hun verhaal in de hoop dat meer medewerkers hun hart durven te luchten. Vooral vaste medewerkers zijn bang om hun baan kwijt te raken, zeggen ze. "Misschien als wij ons verhaal doen, durven meer mensen dat en wordt er actie ondernomen. Die oudere mensen lijden nu. Zij verdienen dat niet."

Het is niet de eerste keer dat De Leeuwenhoek in opspraak komt. In 2018 deed de Inspectie onderzoek naar een mishandeling.

'Mijn ouders komen daar niet'

Zelf zijn de uitzendkrachten klaar met De Leeuwenhoek. "Nee, ik ga niet terug. Ze mogen het sluiten. Ik heb het altijd gezegd: mijn ouders komen daar niet, want dan kan ik meteen afscheid van ze nemen." Helemaal stoppen in de zorg, daar piekeren ze niet over. "Ik werk met heel mijn hart in de zorg."

We hebben Humanitas, waar De Leeuwenhoek onder valt, uiteraard om een reactie gevraagd. Humanitas wil in verband met het aangekondigde onderzoek van de Inspectie niet reageren op de situatie in De Leeuwenhoek.

